Минздрав разрешил врачам использовать ИИ при телемедицинских консультациях

С 1 сентября 2025 года российские медики получат право применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) при проведении телемедицинских консультаций. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, врачи смогут использовать системы поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ для проведения отложенных консультаций и организации консилиумов. Эти системы помогают анализировать медицинские данные пациентов без непосредственного общения с ними.

Важным изменением стало расширение круга медицинских работников, обязанных реагировать на критические отклонения показателей здоровья пациента. Теперь кроме врачей отвечать могут и другие специалисты, участвующие в наблюдении за больным.

Ранее стало известно, что Курчатовский институт использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для разработки вакцин против опасных заболеваний. Среди текущих проектов — препараты для борьбы с лихорадкой денге, новыми штаммами коронавируса, болезнью Лайма и африканской чумой свиней.