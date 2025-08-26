Мать троих детей выдавила прыщ и оказалась в больнице

В США мать троих детей Алиша Монако оказалась в больнице из-за того, что выдавила прыщ. Ее историю приводит издание People.

32-летняя Монако рассказала, что всегда была склонна к кистозному акне, которое часто обостряется перед важными событиями или другими стрессовыми ситуациями. Недавно она заметила новый причинявший боль прыщ под носом. Поэтому женщина вымыла руки, продезинфицировала пораженное место и сделала попытку избавиться от воспаления, но не преуспела в течение пяти минут.

«Я надавила на прыщ и поняла, что сделала ошибку, потому что попыталась его проткнуть, и у меня сразу заложило правое ухо. Это меня до смерти напугало... Со мной такого никогда не случалось», — вспоминает она.

Американка решила больше не трогать воспаление и легла спать, но проснулась через четыре часа от сильной боли. В зеркале она увидела, что ее лицо было перекошено от отека, а одна сторона не двигалась. Кроме того, женщина почти не видела одним глазом, а в заложенном ухе скопилась жидкость.

Монако на собственной машине отправилась в больницу, где ей назначили антибиотики, стероидный компресс и препарат для избавления от жидкости в ухе. Несмотря на дискомфорт и беспокойство, врачи сказали ей, что ее симптомы не являются чем-то необычным — такие случаи нередки при выдавливании прыщей в зоне носогубного треугольника. После применения лекарств отек начал спадать в течение первых 12 часов, а через три дня полностью исчез.

