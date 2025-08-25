Врач объяснил, как девушка полностью ослепла из-за лечебных линз

В Чите 16-летняя девушка полностью ослепла после ношения лечебных ночных линз. При этом пострадавшая носила ночные линзы на протяжении четырех лет и выполняла все рекомендации по их безопасному применению под присмотром родителей. Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему это могло произойти и можно ли восстановить зрение после этого.

© Вечерняя Москва

«Девочка могла ослепнуть, потому что произошло присоединение какой-то инфекции. Либо она надела линзы грязными руками, либо носила их во время простуды, когда организм был особенно уязвим. Все это привело к воспалительному процессу в глазах (кератиту), который спровоцировал помутнение роговицы глаза и последующую потерю зрения», — пояснил эксперт.

По словам Сагоненко, в этом случае возможно восстановление зрения с помощью операции по пересадке роговицы, известной как кератопластика. Во время этой процедуры помутневшая роговица удаляется и заменяется прозрачной тканью. Вероятность успешного восстановления зрения при таком вмешательстве очень велика.

С проблемами со зрением сталкиваются и известные люди. Британский певец и композитор Элтон Джон на гала-концерте своего нового мюзикла «Дьявол носит Prada» рассказал, что физически не может присутствовать на шоу из-за серьезных проблем со зрением. До этого артист рассказал, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Он отметил, что боролся с тяжелой глазной инфекцией, однако выздоравливает, хотя это очень долгий процесс. Какие заболевания могут привести к потере зрения и как избежать заражения, выясняла «Вечерняя Москва».