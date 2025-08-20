Подмосковные врачи спасли пятилетнего ребенка с опухолью сердца

В детском клиническом центре имени Рошаля кардиохирурги удалили опухоль сердца у пятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что во время обследования у мальчика была обнаружена опухоль левого желудочка сердца. Диагноз требовал срочной операции.

В детский клинический центр имени Рошаля был доставлен пятилетний мальчик, внезапно потерявший сознание. Врачи скорой медицинской помощи выявили у него нарушение ритма сердца и выполнили экстренную дефибрилляцию, — говорится в материале.

Из-за юного возраста пациента удаление опухоли могло представлять значительный риск, поэтому врачи приняли решение о выполнении имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Это специальное устройство, которое будет самостоятельно отслеживать ритм сердца и в случае возникновения опасного нарушения выдавать разряд для восстановления нормального ритма.

Такой вид вмешательства у детей встречается не так часто по сравнению со взрослыми пациентами, — поделился главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Операция прошла успешно, мальчика уже выписали из больницы. В дальнейшем ему предстоит проходить регулярное наблюдение у профильных специалистов, говорится в материале.

Днем ранее врачи в Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце. Сообщается, что компания подростков играла в лесу с пневматическим ружьем, когда один из них случайно выстрелил 16-летнему парню в грудную клетку.