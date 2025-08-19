Онищенко рассказал, когда ждать роста заболеваемости гриппом

С приходом осени вырастет заболеваемость острыми респираторными заболеваниями, в том числе гриппом. Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, чего ждать от грядущего эпидсезона.

С приходом осени вырастет заболеваемость ОРВИ и ОРЗ, а также гриппом. По мнению эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, рост заболеваемости начнется в сентябре.

Однако он не будет выходить на пандемические пики, поскольку сохранилась иммунная память организма.

В разговоре с ТАСС Онищенко уточнил, что в этом сезоне ожидается циркуляция тех же штаммов гриппа, что и в прошлом году. Поэтому состав вакцины от гриппа будет прежним. В него добавили только штамм «Пхукет».

«В этом году в вакцине, которую сейчас изготавливает наша промышленность, заменен один штамм «Пхукет», это грипп B, все остальные штаммы остались теми же самыми», - отметил эпидемиолог.

В то же время Онищенко отметил, что существует вероятность появления новых штаммов и рекомендовал заранее позаботиться о вакцинации.

