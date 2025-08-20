В Липецке из горла пенсионерки достали трехсантиметровую рыбную кость

Врачи областной клинической больницы Липецка спасли пенсионерку, которая подавилась рыбной костью. Об этом сообщает Минздрав региона.

© Газета.Ru

83-летняя женщина подавилась костью еще в начале августа. Пожилая женщина пыталась сама извлечь инородное тело, затем обратилась в дежурную больницу. Врачи -эндоскописты не смогли извлечь кость — она проткнула мягкие ткани и полностью вошла в горло.

Пациентку пришлось оперировать. Инородное тело удалили.

До этого в Иркутске двухлетняя девочка проглотила 29 магнитов. В больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии с симптомами кишечной непроходимости и кровавой рвотой. Рентген показал, что магниты, попав в разные отделы кишечника, создали опасное сцепление, что привело к внутренней грыже и угрозе разрыва стенки кишки. Хирурги экстренно прооперировали ребенка, извлекли все инородные предметы и устранили последствия начинавшегося перитонита.