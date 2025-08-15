В желудке пятилетнего мальчика припарковалась игрушечная машинка

Врачи Центра Рошаля эвакуировали из желудка пятилетнего пациента игрушечную гоночную машинку. Об этом рассказала пресс-служба подмосковного Минздрава.

Ребенок играл дома один и случайно проглотил одну из своих машинок. Он рассказал о случившемся родителям, те сразу вызвали скорую помощь. Эндоскописты провели обследование и выявили точное местоположение игрушки в желудке. С помощью специального инструмента машинку удалось извлечь без единого разреза, операция заняла около десяти минут.

Игрушка не успела причинить вреда организму мальчика, его выписали в тот же день в хорошем самочувствии. Врачи напомнили, что в подобных случаях нельзя пытаться вызвать рвоту или пытаться достать предмет самостоятельно - нужно сразу звонить специалистам.