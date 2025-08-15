Минздрав создаст перечень БАДов, которые смогут назначать врачи

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства, согласно которому в стране могут быть установлены требования к качеству и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. На основе критериев будет формироваться перечень БАДов, которые могут назначаться лечащими врачами, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Согласно постановлению, вводятся комплексные требования к качеству и безопасности БАДов, назначение которых будет осуществляться лечащим врачом. В случае их принятия, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на основе проектируемых критериев будет формироваться перечень БАДов, которые могут назначаться лечащими врачами.

"Важным критерием станет наличие вещества, входящего в состав БАД, в клинических рекомендациях, профилактических рекомендациях, стандартах или иные официальных документах, разработанных и одобренных национальными медицинскими исследовательскими центрами, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями или международными профессиональными ассоциациями", - пояснили в пресс-службе.

Нововведения предусматривают строгую систему оценки качества БАДов, в том числе соответствие компонентов международным стандартам безопасности ЕАЭС, обязательное тестирование каждой партии продукции в аккредитованных лабораториях, а также регулярный контроль качества первых трех партий для новых продуктов и ежегодный выборочный контроль для действующих.