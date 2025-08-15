Врач рассказала об опасности силовых тренировок для сердца

Чрезмерные силовые тренировки могут навредить сердечной мышце - миокарду. Об этом kp.ru рассказала врач-генетик Лариса Бавыкина.

"Если происходит излишний сдвиг в объеме миокарда, то есть сердечная мышца увеличивается слишком сильно, клапаны сердца могут перестать закрываться до конца", - пояснила эксперт.

Врач, сердечно-сосудистый хирург отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма Никита Сафонов до этого рассказал газете "Известия", что в 2036 году число пациентов с мерцательной аритмией может достичь 3,5 млн. Бавыкина уточнила, что подобные изменения от силовых тренировок происходят не у всех.

Однако она посоветовала спортсменам и любителям силового фитнеса отслеживать состояние сердца и каждый год делать УЗИ. Обследование покажет толщину миокарда и позволит вовремя заметить опасные изменения, заключила она.

