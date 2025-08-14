Озвучены признаки менингококковой инфекции

В числе основных признаков менингококковой инфекции – сильная головная боль, при которой обычные обезболивающие таблетки не помогают.

Как рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, у больных бывает высокая температура и им больно смотреть на свет.

Еще один характерный признак этого заболевания, говорит Жемчугов, симптом выгибания спины: когда человек не может согнуться вперед, но прогибается назад.

Но хуже всего, если появляется яркая красно-синюшная сыпь на коже, подчеркнул врач. Это - менингококковый сепсис, и этот симптом самый опасный, пишет aif.ru.

