Любительница татуировок едва не ослепла после необычной процедуры

В Мексике девушка, известная в социальных сетях под именем Mary M, решилась на необычную процедуру. Однако в конечном итоге она едва не лишилась зрения, сообщает издание Publimetro.

Мексиканка прославилась тем, что является любительницей пластических операций и татуировок. Недавно она решила ввести чернила в белочную оболочку глаз. Однако процедура пошла не по плану.

Так, игла пронзила склеру правого глаза и выпустила чернила в сетчатку, из-за чего у девушки появилась сильная боль, возникло воспаление и сразу же ухудшилось зрение. Затем последовали множественные консультации врачей и различные лечебные процедуры, которые были необходимы, чтобы предотвратить слепоту.

Блогерше удалось сохранить зрение. Однако после случившегося она намерена рассказывать в социальных сетях о том, к каким последствиям могут приводить такие процедуры, и призывать подписчиков не рисковать здоровьем ради моды.

