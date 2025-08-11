В университете "Сириус" разработали новый метод борьбы с раком

Ученые "Сириуса" разработали новый метод борьбы с раком, который позволяет уменьшить размер опухолей одного из самых агрессивных видов онкозаболеваний на 94%. Его суть - в стимуляции иммунной системы для борьбы с онкологией.

© Unsplash

Речь идет о применении бурно развивающейся сейчас иммунотерапии. В отличие от традиционных методов борьбы с раком (химия и лучевая терапия), которые убивают не только раковые клетки, но и здоровые, иммунотерапия уничтожает только раковые. Объясним ее суть. В норме иммунная система самостоятельно уничтожает злокачественные клетки, которые регулярно образуются в организме, предотвращая развитие рака. Человек даже не замечает, что она в очередной раз спасла его от зарождающейся опухоли.

Но в некоторых случаях этот механизм не срабатывает. Дело в том, что раковые клетки очень коварны, они умеют "прикинуться" здоровыми, и тогда иммунитет их не замечает. Они продолжают расти, захватывая здоровые ткани и отравляя организм продуктами своей жизнедеятельности.

Задача иммунотерапии "пробудить" иммунитет, чтобы он включился в борьбу с опухолью. Варианты могут быть самые разные. Скажем, есть несколько технологий, которые учат иммунитет вначале распознавать раковые клетки, а затем их уничтожать. Именно на этом принципе работает, в частности, вакцина, которая сейчас создается в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

К сожалению, в медицине нет универсального средства от всех болезней, в том числе и видов рака. Поэтому ученые ищут разные методы борьбы с этим заболеванием. Один из них был разработан в университете "Сириус".

- В нашей технологии мы не нацеливаем иммунитет на распознавание опухолевых клеток, а максимально стимулируем его на борьбу с ними, - рассказывает главный научный сотрудник Центра трансляционной медицины Екатерина Минская. - Говоря образно, мы создаем в раковой клетке на основе двух компонентов своего рода "шторм", который и должен ее уничтожить. Первый - это кодируемые мРНК, так называемые иммунные факторы (иммуноадъюванты). Они стимулируют иммунные клетки пациента на борьбу с раковыми клетками. Второй - это вирус везикулярного стоматита, который обладает удивительной способностью разрушать только раковые клетки, не трогая здоровые.

Если совсем просто, то механизм работы "тандема" из вируса и факторов мРНК выглядит так. Вирус разрушает раковые клетки, давая пищу для активированного с помощью мРНК иммунитета, который проникает в опухоль все глубже, постепенно ее уничтожая.

Авторы разработки уже создали около десятка разных стимулирующих мРНК факторов, которые можно, меняя сочетания, применять для самых разных видов рака. Новая технология в экспериментах на животных продемонстрировала очень высокую эффективность. Если в первых экспериментах на модели меланомы при использовании только вируса везикулярного стоматита размер опухоли снижался на 52%, то сейчас при использовании этого уникального комбинированного подхода с мРНК на модели рака кишечника - на 94%, а в некоторых экспериментах - на 99%.

По словам авторов, новая технология демонстрирует перспективу для развития будущих проектов в области иммунотерапии рака для эффективного подавления злокачественных опухолей различной природы.

Кстати

Сейчас в рамках масштабного международного проекта Human Immunome Project с помощью искусственного интеллекта создается модель всей иммунной системы человека. Это особенно важно для онкологии. Авторы хотят понять, как именно иммунная система конкретного пациента влияет на возникновение и развитие опухоли, и построить модель, которая поможет в создании индивидуальных иммунотерапевтических подходов.

Другой перспективной инновацией является разработка "цифровых двойников" опухоли. Такой аватар позволит моделировать внутриопухолевые процессы, а также ответ организма на различные терапии еще до того, как в него попадет препарат.