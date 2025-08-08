Пользователи смартфонов рискуют оказаться на операционном столе

Врач Мигель Ассал предупредил, что люди, которые не выпускают смартфон из рук, рискуют оказаться на операционном столе. Об этом он рассказал изданию La Razon.

Как пояснил Ассал, чрезмерное использование гаджетов может привести к возникновению синдрома запястного канала, главным проявлением которого является боль в кисти, запястье или пальцах. Лечение подразумевает прием определенных лекарств, но тяжелые случаи требуют хирургического вмешательства, пояснил он.

Среди других негативных последствий смартфонов специалист выделил боль в шее и локтевом нерве, перенапряжение глаз, тревожное расстройство, а также бессонницу. По словам медика, согласно статистике, средний показатель использования гаджетов по миру составляет более 6,5 часа в сутки. Это число он назвал очень большим.

