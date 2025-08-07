Врач указал на неожиданное последствие запора

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что запоры могут приводить ко множеству различных неприятных проблем. О неожиданных последствиях невозможности опорожнить кишечник он рассказал в Telegram-канале.

«Когда кал задерживается в кишечнике дольше положенного, токсины, которые должны были бы "покинуть вечеринку", начинают впитываться обратно», — объяснил врач и добавил, что из-за запоров также появляются вздутие, тяжесть, усталость и даже раздражительность.

При этом Кузнецов обратил внимание на то, что многие люди годами живут с запорами, но думают, что редкое опорожнение кишечника — это норма. По его словам, заподозрить запор можно по следующим признакам: стул возникает реже одного раза в два дня, при этом он плотный и сухой; необходимость тужиться дольше двух минут и ощущение неполного опорожнения.

«Запор — это следствие, сбой всей системы ЖКТ. Поэтому и восстанавливать нужно системно, по шагам весь желудочно-кишечный тракт», — подчеркнул врач и призвал не заниматься при этой проблеме стихийным самолечением.

