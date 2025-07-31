В России повадились ставить себе самодельные пломбы

В Москве и других российских городах новый тренд - люди сами ставят себе временные пломбы. Материалы для этого за сущие копейки продаются на маркетплейсах - разогрел белые гранулы в горячей воде, сформировал из них нечто вроде пломбы и придавил к проблемному зубу. Субстанция быстро затвердела и - вуаля! - зуб как новенький. Что же это, новое слово в медицине? Корреспондент "РГ" попробовал разобраться.

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Мгновенные зубы

Если посмотреть статистику запросов в "Яндексе", то выяснится, что за последний месяц жители столичного региона искали в Сети, что такое временная пломба, почти 10 тыс. раз. И динамика растет - пару лет назад, например, таких запросов было почти вдвое меньше. Можно подумать, что это горожане интересуются обычными временными пломбами - стоматологи нередко ставят их во время длительного лечения. Но проблема в том, что вместе с пломбами в запросах часто фигурируют слова "купить", "отзывы" и названия маркетплейсов.

А уж в интернет-магазинах предложений по такому запросу - сотни! И цены весьма доступные - за пакетик странных белых кругляшков просят от 200 рублей. А главное отзывов - тысячи и большинство положительные. Работают эти пломбы примерно как пластилин - надо залепить ими дырку на зубе, прижать с усилием и час-другой не пить и не есть. Материал застынет и будет держаться.

Большинство продавцов подчеркивают, что пломбы временные - залепить что-то на время, пока не дойдете до врача. Хотя даже такое объяснение звучит странно - не стоит ли поспешить к врачу сразу или оставить все как есть до визита к нему? Но покупатели довольны. "Поставил себе сразу две пломбы, на установку ушло 20 минут, держатся уже неделю. Рекомендую!" - гласит один отзыв.

"Смог слепить себе полноценный новый зуб вместо удаленного. Жевать им, наверное, не стоит, но закрыть "брешь" в улыбке - вполне", - вторит ему другой. А третий называет товар "мгновенным зубом".

Многие действительно делают даже не пломбы, а что-то вроде самодельных имплантов - мол, пока денег на настоящую замену нет, обойдусь малой кровью. А другие используют такой цемент, чтобы скрыть сколы на зубах или кариозную полость.

Негативных отзывов тоже хватает.

"Прилепил это чудо, все затвердело, а потом под пломбой заболело и стало некомфортно. Начал отрывать и оторвал вместе с куском настоящего зуба. Пришлось бежать к стоматологу, он ругался".

А вот у москвича Романа Гарбузова временная пломба с маркетплейса выпала в первую же ночь, и он ей чуть не подавился во сне.

"Не было никакой нормальной инструкции. Полупластилиновая такая история", - рассказал он в эфире телеканала "Москва 24".

Мужчина, кстати, узнал о временных пломбах из соцсетей - там такие новинки часто рекламируют как настоящее спасение.

Здоровье дороже

Эксперты считают, что на популярность таких лечебных наборов могут играть дорожающие услуги стоматологов и банальный страх идти к врачу. При этом говорить о том, что заниматься самолечением опасно, даже как-то неловко. Один из стоматологов, которому позвонил корреспондент "РГ", растерялся:

"Ну какие самодельные пломбы? Вам же оперировать себя самостоятельно в голову не придет? Здесь то же самое - лечить зубы должен врач".

Медики отмечают, что с самодельными пломбами элементарно нельзя обеспечить стерильность и возникает риск занести в рот инфекцию, особенно если на зубах кариес, есть рана от удаленного зуба или повреждены десны.

"Естественно, если кариозную полость закрыть такой самодельной пломбой, то зуб продолжит разрушаться, такое лечение только добавит проблем в будущем, - объясняет стоматолог Елена Кузнецова. - Вообще попытки замаскировать симптомы, скрыть их ни к чему хорошему не приведут - лечить все равно придется, причем это будет сложнее и дороже".

Вдобавок самодельные пломбы и зубы могут испортить прикус. Помните, как стоматолог после установки каждой пломбы прикладывает к ней бумажку и просит постучать зубами, а потом шлифует пломбу и повторяет процедуру? Так он добивается того, чтобы вылеченный зуб стал таким же, как раньше. По этой же причине с ювелирной точностью делают коронки и импланты. Если нарушить прикус, то страдать начнут все зубы.

К тому же лечить зубы платно вовсе не обязательно. Если вы прикреплены к обычной поликлинике, то можете записаться и в городскую стоматологию - проверьте в приложении ЕМИАС. Да, виниры ставить по ОМС никто не будет, но базовое лечение программа обязательного страхования покрывает - выйдет не только в разы лучше самолечения, но даже дешевле пломб с маркетплейсов.