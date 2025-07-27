Исследование показало, сколько в мире людей страдают от ожирения

Число людей с ожирением во всем мире превысило миллиард. Соответствующая информация следует из глобального исследования, в котором приняли участие специалисты Пироговского Университета Минздрава России.

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Работники кафедры гигиены Института профилактической медицины университета Ольга Милушкина и Наталья Скоблина вместе с другими специалистами анализировали распространение недостаточного веса и ожирения среди взрослых, детей и подростков более чем в 190 странах.

Исследование затронуло 220 миллионов человек в возрасте от пяти лет и старше. Итоги работы консорциума опубликовали сразу в нескольких мировых журналах, в числе которых The Lancet.

Согласно глобальному анализу, общее число детей, подростков и взрослых, живущих с ожирением, превысило миллиард во всем мире. С 1990 по 2022 год глобальные показатели ожирения выросли более чем в четыре раза как среди девочек с 1,7 до 6,9 процента, так и среди мальчиков с 2,1 до 9,3 процента, — цитирует пресс-службу вуза РИА Новости.

Традиционный квас при правильном употреблении может помочь сбросить лишний вес. К такому выводу пришли специалисты Пермского политехнического университета. Калорийность натурального кваса составляет 25–50 килокалорий на 100 миллилитров.