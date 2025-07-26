Хирург назвал самую опасную операцию

К самым опасным видам медицинских операций относятся вмешательства, затрагивающие сердце и мозг.

«Например, операции на сердце. Представьте: сердце нужно остановить. Полностью. Подключить аппарат, который будет за него качать кровь, пока мы, по сути, перебираем его вручную. Потом снова запустить. Звучит страшно? Это и есть реальность в кардиохирургии», — рассказал хирург, специалист по лапароскопии Рамиль Гулиев в беседе с «Газетой.Ru».

Также он отметил возможные риски при проведении операций на головном мозге человека. При таких вмешательствах ошибка даже на 1 мм может привести к потере пациентом речи, памяти или зрения. А некоторые действия могут лишить и нескольких чувств и способностей одновременно.

«Мы проводим такие операции с пробуждением: пациент говорит, двигает рукой, решает простые задачи, пока мы удаляем опухоль. Чтобы не задеть важное. Это очень тонкая работа», — сказал Гулиев.

Также опасными являются операции по трансплантации органов, таких как почки, печень или легкие. При этом даже прошедшая идеально медицинская процедура может иметь последствия, которые проявятся в будущем. Всё зависит от реакции организма и иммунитета на новый орган.

«Есть и такие вмешательства, которые сами по себе как мина замедленного действия. Например, панкреатодуоденэктомия, или операция Уиппла. Это, пожалуй, одна из самых сложных операций в хирургии. Мы удаляем головку поджелудочной железы, часть желудка, двенадцатиперстную кишку и желчные протоки, а потом всё это соединяем заново. Поджелудочная — орган с характером: если начнет течь, ферменты буквально переварят ткани изнутри», — указал хирург.

Он отметил, что в таких случаях важным является каждый этап борьбы с заболеванием — от техники выполнения самой процедуры до наблюдения за пациентом после медицинского вмешательства.