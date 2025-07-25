В Нижнем Новгороде наградили самые именитые династии врачей

В рамках профессионального конкурса «Медицинские династии» награды разного уровня получили все участники состязания – представители 20 врачебных династий, проживающих в регионе. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru.

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Бабий Бог

Династия нижегородских врачей Богуш насчитывает пять поколений. Её основал заслуженный врач РСФСР Константин Фёдорович Богуш, известный нижегородский хирург-гинеколог с прозвищем «Бабий Бог».

Брат Константина, Борис Фёдорович, был военным врачом и погиб на Первой мировой войне. Лев Константинович, сын основателя, стал главным фтизиатром СССР и академиком РАН. Он усовершенствовал операции на грудной клетке и лёгких, а с 1934 по 1940 год возглавлял хирургическое отделение Горьковского областного противотуберкулёзного диспансера.

Елена Викторовна Селезнёва, правнучка Константина Фёдоровича, уже почти 30 лет работает хирургом в больнице № 33 и заведует операционным блоком. Её муж тоже был хирургом. Их дочь, Екатерина Николаевна Богуш-Вишневская, трудится торакальным хирургом-онкологом в Нижегородском областном онкологическом диспансере. Она вспоминает:

«Маму хирурга-дежуранта в детстве видела не более трёх раз в неделю по вечерам. Я очень дорожила этими моментами, но отлично понимала, что там она нужнее… В 14 лет мама привела меня в операционную, с этого же возраста я работала санитаркой в больнице. Вопрос о будущей профессии для меня даже не стоял».

Династия врачей

Династия Балалейкиных лечит уже 418 лет. Основательница рода – Мария Павловна Балалейкина. В 1941 году она окончила курсы медицинских сестёр и начала работать в военном госпитале в Лукоянове. После Великой Отечественной войны Мария Павловна 44 года трудилась медсестрой в детском саду. Её дети продолжили семейную традицию и стали врачами.

Владимир Павлович Балалейкин был главным рентгенологом Городецкого района и врачом ультразвуковой диагностики. Его правнук Сергей Владимирович Балалейкин работает врачом-рентгенологом в Заволжской городской больнице и заведует рентгенологическим отделением. За свою работу он получил награды от областного минздрава, Городецкой епархии и был занесён на районную Доску почёта.

Супруга Сергея, Ольга Николаевна, – медицинский психолог Центра планирования семьи и репродукции Заволжской городской больницы. Их дети тоже дети стали врачами.Сын Павел Сергеевич и его жена окончили Приволжский медуниверситет. В пандемию они работали в ковидных госпиталях.

Пять поколений врачей

Династия Ганиных началась в селе Скрыпино Сеченовского района. Основатель – фельдшер Александра Михайловна Ганина. Её внуки и правнуки посвятили себя медицине.

В династии 8 человек в пяти поколениях. Дедушка Натальи Викторовны, Пётр Васильевич, был хирургом и возглавлял Алатырскую больницу. Бабушка, Августа Игоревна, – заслуженный врач России, терапевт. Она была врачом от Бога, всегда находила время для пациентов.

После смерти Петра Васильевича от инсульта Августа Игоревна переехала в Нижний Новгород.

Отец Натальи, Виктор Петрович, был врачом-рентгенологом, возглавлял рентгенологическое отделение в Феодосии. Мама, Ирина Вениаминовна, – педиатр, находит общий язык с детьми и их родителями.

На конкурсе «Медицинские династии» награды получили все участники. Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила важность семейных ценностей в медицине.