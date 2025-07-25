Невролог оценил связь заикания и деменции

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов оценил связь заикания и развития деменции. Врача цитирует aif.ru.

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Говоря о заболевании голливудского актера Брюса Уиллиса, которому диагностировали деменцию, Новоселов отметил, что в детстве у актера действительно было заикание. Однако он заверил, что эта проблема необязательно становится фактором развития лобно-височной деменции.

«Исходя из названия лобно-височной деменции, это поражение лобных и височных долей мозга, то есть высших корковых функций коры головного мозга, а за заикание отвечают глубинные структуры мозга», — рассказал Новоселов.

Ранее в июле сообщалось, что состояние Уиллиса ухудшилось. Актер практически перестал говорить и читать. Кроме того, у него наблюдаются двигательные нарушения.

Брюса Уиллис завершил карьеру весной 2022 года. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем: тогда ему диагностировали афазию — утрату речевых функций, причиной которого становится поражение центра речи. Через год актеру поставили окончательный диагноз — лобно-височная деменция.