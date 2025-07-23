Подросток раздавил прыщ на шее и чудом выжил

У американца Герайнта Маллинза развился сепсис после того, как он раздавил прыщ на шее. Историю о мужчине, который чудом выжил, рассказало издание People.

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По словам Маллинза, когда ему было 16 лет, он по своему обыкновению выдавил новый прыщ, который располагался на шее. На месте прыща за несколько дней образовался абсцесс размером с мяч для гольфа. Чувствуя вялость и сильное недомогание, Маллинз обратился к врачу, который направил его в больницу. Подростку сделали операцию, но спустя неделю инфекция не проходила. Тогда врачи решили прибегнуть к повторному хирургическому вмешательству.

Спустя годы на шее у Маллинза все еще виден шрам, оставшийся после операции.

«Я был очень близок к тому, чтобы не быть здесь. Если бы я не был в хорошей физической форме, я мог бы умереть», — отметил американец.

Теперь он предупреждает о риске сепсиса других людей и напоминает им, что, если после возникновения раны у них появились такие симптомы, как невнятная речь, сильный озноб, сильная одышка и пятна на коже, то необходимо обратиться к врачу, потому что они могут говорить о сепсисе.

По данным ВОЗ, только половина людей с диагнозом сепсис полностью выздоравливают. Другим грозит смерть или риск длительной инвалидности.

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