В московских больницах внедрили ИИ для диагностики переломов

В столичных медицинских учреждениях начали использовать новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа рентгеновских снимков плечевого сустава. Это 41-е направление в московском здравоохранении, где применяются технологии компьютерного зрения.

© Ferra.ru

Система автоматически отмечает на снимках потенциальные повреждения и проводит необходимые измерения. Это ускоряет процесс диагностики и снижает вероятность ошибок при выявлении переломов. Особенно полезен сервис будет в травматологических пунктах, где важна оперативность постановки диагноза.

Как пояснил главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев, плечевой сустав представляет сложность для диагностики — даже небольшие отклонения в положении пациента при исследовании могут повлиять на точность снимков. ИИ-алгоритм выступает в роли дополнительного инструмента, помогающего врачам быстрее находить клинически значимые изменения.

Сервис уже доступен в городских больницах, поликлиниках и травмпунктах.