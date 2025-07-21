Врачи приняли симптомы рака у 26-летней девушки за геморрой

Врачи приняли симптомы рака у 26-летней жительницы Канады по имени Шаннин Пейн за геморрой и проявление некоторых других заболеваний. Историю пациентки опубликовало издание Daily Mirror.

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Жительница Канады рассказала, что с 2023 года неоднократно обращалась к врачам с жалобами на тошноту и боль в животе после приема пищи. Однако, по ее словам, из-за молодого возраста медики не обследовали ее на рак. Они приняли симптомы сначала за воспаление кишечника, а потом стали подозревать болезнь Крона, непереносимость лактозы и даже геморрой.

Девушка утверждает, что лишь в апреле 2024 года ее направили на колоноскопию и наконец обнаружили опухоль в кишечнике. Во время операции по ее удалению выяснилось, что рак уже поразил часть брюшины, лимфатические узлы, печень и правый яичник. По словам Пейн, ей поставили четвертую стадию и сообщили, что она проживет три месяца без химиотерапии или три года, если согласится на лечение.

Женщина отметила, что была в шоке от этой новости, но приняла решение начать принимать химиопрепараты. Сейчас ей удалось добиться стабилизации болезни, когда новые опухоли не появляются, а старые не растут. Теперь она надеется найти новые экспериментальные методы лечения, а параллельно рассказывает в социальных сетях о своей болезни, чтобы показать, что для рака не бывает слишком молодого возраста.

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