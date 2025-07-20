Профессор Анча Баранова, ведущий микробиолог Университета Джорджа Мейсона, сообщила, что обычные мухи могут переносить частицы птичьего гриппа H5N1 на лапках.

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По словам исследовательницы, это потенциально открывает вирусу путь к более широкому распространению по фермам и повышает риск заражения людей, работающих с крупным рогатым скотом, пишет Лента.ру.

Предполагается, что насекомые цепляют вирус при контакте с фекалиями, молоком зараженных коров или останками инфицированных животных. Пока речь идет лишь о механическом переносе: доказательств, что мухи способны заражать людей или что вирус размножается в их организме, нет.

Птичий грипп H5N1 известен высокой смертностью среди людей и способностью быстро мутировать.

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