Мухи могут переносить частицы птичьего гриппа
Профессор Анча Баранова, ведущий микробиолог Университета Джорджа Мейсона, сообщила, что обычные мухи могут переносить частицы птичьего гриппа H5N1 на лапках.
По словам исследовательницы, это потенциально открывает вирусу путь к более широкому распространению по фермам и повышает риск заражения людей, работающих с крупным рогатым скотом, пишет Лента.ру.
Предполагается, что насекомые цепляют вирус при контакте с фекалиями, молоком зараженных коров или останками инфицированных животных. Пока речь идет лишь о механическом переносе: доказательств, что мухи способны заражать людей или что вирус размножается в их организме, нет.
Птичий грипп H5N1 известен высокой смертностью среди людей и способностью быстро мутировать.
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