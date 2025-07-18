«Бактерии размножаются в 2–3 раза быстрее». Шаурма оказалась опасна летом

Летом риск отравиться шаурмой существенно возрастает. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

По её словам, это связано с соусом, который является «идеальной питательной средой для бактерий», в которой есть «всё, что обожает кишечная палочка и сальмонелла».

«В жару всё это быстро бродит, портится и вызывает диарею... Из-за жары бактерии размножаются в 2–3 раза быстрее», — предупредила эксперт.

Также Хайкина добавила, что в соусах можно спрятать испорченные и низкокачественные продукты. Ранее замдиректора по научной работе Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталия Ефимочкина заявила, что среди готовых блюд в жару особенно опасны заправленные салаты, сообщает RT.