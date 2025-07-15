Врачи списали симптомы рака у 22-летней девушки на тепловой удар

У 22-летней жительницы Великобритании Моли Морган во время отдыха в Турции стали проявляться симптомы рака мозга, которые врачи приняли за тепловой удар. Ее историю рассказало издание Metropoles.

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Во время отдыха на одном из турецких курортов у Морган с разницей в 20 минут случились два приступа, похожие на эпилептический припадок. Она обратилась за медицинской помощью, но местные специалисты списали ее симптомы на тепловой удар.

Когда британка вернулась на родину, одна из ее сестер — врач по образованию — предложила пройти обследование. В результате у девушки нашли злокачественное новообразование в головном мозге, размер которого составлял четыре сантиметра. Морган понадобилось хирургическое вмешательство, после которого она вошла в ремиссию.

Ранее исследователь Уильям Хилл назвал причину рака легких у некурящих людей. По его словам, фактором риска в этом случае выступает загрязненный воздух.