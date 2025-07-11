В Подмосковье прооперировали подростка, упавшего с гаража

В МОДКТОБ был госпитализирован 16-летний юноша с проникающей раной бедра. По данным пресс-службы Минздрава Подмосковья, он прыгнул с гаража и приземлился бедром на острый прут железного забора.

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Во время обследования выяснилось, что прут вошел до седалищного нерва, но жизненно важные структуры организма оказались целыми. Медицинские специалисты выполнили операцию, при которой использовалась собственная кожа подростка для закрытия раны. Также был установлен дренаж.

Сейчас юноша чувствует себя лучше, он выписался домой.