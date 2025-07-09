Назван необычный признак гастрита

Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что головная боль может быть симптомом гастрита. Необычный признак заболевания она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

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По словам Сластен, головная боль возникает из-за того, что гастрит в некоторых случаях сопровождается активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва.

Врач отметила, что симптомы гастрита могут сильно отличаться у разных людей в зависимости от формы заболевания и индивидуальных особенностей организма. Наиболее типичными признаками недуга она назвала боль или чувство тяжести в верхней части живота, тошноту, одышку, отрыжку, изжогу, появление горького или кислого привкуса во рту. Также может наблюдаться вздутие живота, повышенное газообразование, нарушение стула и общая слабость.

Ранее врач Мария Долорес Де Ла Пуэрта назвала самое опасное нарушение стула. По ее словам, запор приносит больше вреда организму, так как он более токсичен.