У подмосковной школьницы вырос волос в глазу

В Подмосковье врачи Детского клинического центра имени Рошаля удалили у 14-летней девочки выросший в глазу волос. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

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Как стало известно, волос длиной около миллиметра обнаружили в конъюнктиве левого глаза школьницы. Образование постоянно вылезало из-под века и доставляло ей дискомфорт. В Центре отметили, что это не уникальный случай, но достаточно редкий и требующий хирургического вмешательства.

«Врачи удалили новообразование бульбарной конъюнктивы под общей анестезией, а затем провели гистологическое исследование удаленных тканей», — рассказали в медучреждении, подчеркнув, что девочку уже выписали домой на амбулаторное лечение.

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