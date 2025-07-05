Врач рассказала, как происходит заражение ящуром

Ранее стало известно о распространении в Турции ящура. Врач Елена Пирхунцева объяснила, как происходит заражение, и как распознать болезнь.

Распространяющийся в Турции ящур передается человеку при употреблении сырого или недостаточно обработанного мяса и молока.

Об этом предупредила врач Елена Пирхунцева. По словам специалиста, заразиться можно через хамон, домашние сыры, строганину, любую продукцию с рынков.

«Вирус в таких продуктах может жить до месяца», — привел слова врача автор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Поэтому туристам, находящимся в пандемийных регионах, рекомендовали отказаться от дегустации сырых мясо-молочных продуктов на рынках и фермах, а также мыть руки после улицы и перед едой.

Что кассается симтомов болезни, ящуру характерны температура, сопровождаемая ознобом, слабость и ломота. Один из самых серьезных симптомов — появление болезненных язв во рту, на губах, коже.

Ранее инфекционист рассказал, опасен ли ящур.