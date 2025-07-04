Откуда взялись клещи с анаплазмозом?

Несколько случаев заражений от клещей анаплазмозом было зарегистрировано в средней полосе России. Это бактериальная инфекция, которую переносят членистоногие, рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев в эфире радио Sputnik.

«Надо понимать, что клещи вообще являются переносчиками достаточно много заболеваний: это и клещевой энцефалит, и болезнь Лайма. Их действительно много и распространенность идет повсеместная. У клещей нет одного ореола обитания, потому что их абсолютно спокойно переносят птицы, животные. Поэтому идет большое распространение. Конечно, рост популяции клещей и, в связи с этим рост, заболевания он связан в первую очередь с изменением климата, тропического потепления», – считает врач.

Инфекция сопровождается слабостью, температурой, головокружением, тошнотой и рвотой, но может протекать и без симптомов. Обычно анаплазмоз носят на себе клещи из южных регионов, в этом году из-за теплой зимы они добрались и до средних широт. При укусе клеща надо в любом случае сразу обратиться к медикам. Надо знать и меры первой помощи

«В первую очередь это – обработать сам укус. Если есть возможность доехать до травмпункта – это прекрасно. Если – нет, то здесь хорошим помощником является йод. Это может быть йодный раствор бетадина. Это может быть спиртовой раствор, есть определенные противовирусные и антибактериальные препараты, но их уже рекомендуется принимать именно по назначению врача», - объяснил Денис Прокофьев.

Эксперт посоветовал задуматься о вакцинации от инфекций, которые переносят клещи. Это сведет уровень риска заболеть неприятным недугом на нет.