В Китае подросток лишился почки после тысячи приседаний

В Китае подросток лишился почки после жестокого наказания в исправительной школе. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

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История началась в августе 2023 года, когда 15-летний Ацзюнь вскрыл чужой автомобиль и украл оттуда 3,5 тысячи юаней (около 45 тысяч рублей). Узнав об этом, отец решил проучить сына и сообщил о произошедшем в полицию. Поскольку Азцюнь был несовершеннолетним, по решению суда вместо уголовного наказания его отправили в исправительную школу «Юнцин».

Через некоторое время отцу мальчика сообщили, что он находится в больнице в критическом состоянии. Выяснилось, что во время тренировки инструктор по фамилии Ду наказал Ацзюня и его товарища. За 45 минут мальчик выполнил около 1000 приседаний с заведенными за затылок ладонями. После этого он едва мог ходить, через сутки он заметил кровь в моче, а его ноги стали отекать. Несмотря на недомогание, подростка заставляли продолжать тренировки. В конце концов у Ацзюня отказали почки, его экстренно госпитализировали, потребовалась пересадка органа. В итоге семья продала дом и оказалась в долгах на 450 тысяч юаней (5,8 миллиона рублей).

Семья подала в суд на школу и местные власти. Медицинская экспертиза подтвердила, что проблемы со здоровьем у подростка напрямую связаны с наказанием. Суд пока не вынес окончательного решения по этому делу.

Ранее в Китае другой подросток попал в реанимацию после того, как учитель наказал его за болтовню с одноклассниками. После 200 приседаний он упал без сил, позже у него диагностировали рабдомиолиз и повреждение печени.