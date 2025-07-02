Девочку с сильными болями эвакуировали с гор Якутии

В Якутии из труднодоступной местности Томпонского района врачи эвакуировали девочку-подростка, у которой резко ухудшилось состояние здоровья. У ребенка, находившегося с кочевой семьей в районе горного массива Сунтар-Хаята, развились острые боли в паховой области, а позже – онемение и отек ноги, сообщает ЯСИА.

Марина Торонова, заведующая оперативно-диспетчерской службой Центра медицины катастроф Якутии:

«Бригада была готова вылететь сразу, но не могла из-за низкой облачности в горах. Мы мониторили погоду каждый день, контролировали лечение ребенка. Семья выходила на связь с нами благодаря спутниковой тарелке, но были дни, когда мы не могли дозвониться».

На помощь была направлена бригада Республиканского центра медицины катастроф. Однако из-за плохих погодных условий – низкой облачности и сложного рельефа – специалисты смогли добраться до пациента лишь через пять дней после вызова. Все это время медики оставались на связи с родителями девочки с помощью спутниковой связи, оказывали консультации и контролировали состояние ребенка дистанционно.

«Девочка не могла даже сесть на оленя, вытерпеть дорогу с таким болевым синдромом было невозможно», – отметила Торонова.

Когда погода позволила, девочку эвакуировали санитарным рейсом в Национальный центр медицины Якутии. Сейчас ее состояние стабилизировано.

Ранее «МИР 24» сообщал о том, как в Москве спасают самых маленьких пациентов. Ранее малыша весом 415 граммов и ростом 22 сантиметра выходили врачи из российской столицы. Мальчик задержался в развитии, пока был в утробе матери. Специалисты находились рядом с ребенком пять месяцев