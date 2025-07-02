Поцарапанные контейнеры для еды оказались опасны

Практически у каждого есть на кухне пластиковые пищевые контейнеры. В них удобно хранить продукты, их легко брать с собой на работу и греть в них еду. Однако, предупреждает кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов, любой пластик вреден для человека.

"В составе любого пластика есть полифенольные, бензольные соединения. Они делают пластиковые контейнеры фактически ксенобиотиками", - рассказал эксперт aif.ru.

Ксенобиотики - это чужеродные вещества, человеческий организм не может использовать их для своей пользы, зато вред эти вещества принести могут, особенно - аллергикам.

Как подчеркивает врач-токсиколог, самое опасное - класть в пластиковые контейнеры горячую и жирную еду, разогревать еду в контейнере в микроволновке. При такой ситуации пластик выделяет канцерогены, свинец и другие диоксины.

"Хотя бы замените пластиковые контейнеры на другую посуду - стеклянную", - советует Михаил Кутушов.

Он также обращает внимание, что покупать более дорогую пластиковую посуду бесполезно, так как дешевый пластик от дорогого практически не отличается составом.