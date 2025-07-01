Дожди разбудили в России опасные бактерии

В России на фоне сильных дождей и плюсовой температуры пробудились опасные бактерии. О них Life.ru Марият Мухина.

По словам Мухиной, при повышенной влажности активно размножаются вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Из-за этого люди чаще болеют ларингитом, гайморитом, отитом и пищевыми токсикоинфекциями.

Как отмечается в материале, из-за дождливой и холодной погоды в России также активизировались кишечная палочка, золотистый стафилококк, пневмококк, стрептококк группы А, сальмонелла, менингококк и микробактерия туберкулеза, а также некоторые грибки.

«В условиях повышенной влажности иммунитет вынужден бороться со многими инфекционными агентами, поэтому он истощается. В результате этого инфицирование может происходить из-за ослабления иммунной защиты», — добавила Мухина.

Ранее доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова предостерегла от игр с бездомными животными. Одной из самых частых передающихся от животных инфекций она назвала токсоплазмоз, которым можно заразиться, если просто погладить кошку.