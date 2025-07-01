Подмосковные врачи спасли 20-летнюю девушку с инсультом

Врачи Егорьевской больницы спасли 20-летнюю девушку, у которой случился инсульт. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© РИА Новости

«Бригадой скорой помощи в Егорьевскую больницу была доставлена молодая мама с подозрением на инсульт. Находясь дома вместе с годовалым сыном, ей неожиданно стало плохо. В тяжелом состоянии девушка поступила с сильной головной болью, асимметрией лица, раздвоением в глазах, нарушением глотания и болью в шейном отделе», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при обследовании у девушки обнаружили тромб в позвоночной артерии, ей потребовалась экстренная операция.

«Своевременное обращение за медицинской помощью спасло девушку от инвалидации. Хирургическое вмешательство длилось почти 40 минут и прошло успешно. Мы применили метод тромбоэкстракции, который неоднократно доказывал свою эффективность и исключительную безопасность. Процедура проводится с помощью специальных инструментов, вводимых в сосуды через небольшой прокол в артерии, и позволяет восстановить кровоток в пораженной области», – приводит пресс-служба слова заведующего неврологическим отделением сосудистого центра Егорьевской больницы Шероза Рахмонова.

В министерстве добавили, что пациентка уже чувствует себя хорошо и выписана из больницы. В дальнейшем ей предстоит консультация гематолога для выяснения причин развития инсульта.