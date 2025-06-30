Врач объяснил, как выявить сбой в работе иммунитета

Аллерголог «Скандинавского Центра Здоровья» Даниил Щепеляев рассказал, какие признаки могут говорить о сбое в работе иммунитета. Их врач назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Согласно современным представлениям о механизмах аллергии, в ее основе лежат проблемы в работе иммунитета. Причем уязвимость в работе иммунной системы может быть как врожденной, так и приобретенной, отметил Щепеляев. По словам врача, сбой в работе иммунитета могут вызывать насморк, зуд и высыпания на коже.

«Аллергия может впервые проявиться в любом возрасте. Это связано с воздействием различных триггеров (стресс, вирусы, прием лекарств, токсины) на иммунные клетки. Эти факторы способны вызывать изменения в генетическом аппарате иммунных клеток, что запускает аллергическую реакцию даже у людей, ранее не имевших подобных симптомов», — объяснил доктор.

При этом врач отметил, что многие люди ошибочно принимают за аллергию проявления других заболеваний, в том числе псевдоаллергические состояния — реакции, внешне похожие на аллергию, но возникающие без непосредственного участия иммунных клеток. К ним он отнес непереносимость пищевых добавок, реакции на холод, тепло, тревожность и стресс.

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал некоторым россиянам ограничить употребление клубники. По его словам, сделать это необходимо при наличии заболеваний ЖКТ и аллергии.