13 домашних экспресс-тестов для контроля здоровья

13 полезных домашних экспресс-тестов для контроля здоровья
Сегодня экспресс-тесты все чаще становятся частью бытовой аптечки. С их помощью можно быстро получить предварительную информацию о состоянии организма, не выходя из дома. О том, какие тесты лучше иметь под рукой, в беседе с «Рамблером» рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
Экспресс-тесты уже давно вошли в рутинную практику как специалистов, так и простых граждан, ведь они позволяют быстро, просто и достаточно информативно предсказать наличие некоторых состояний, требующих дальнейшего наблюдения или леченияТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Принцип действия большинства экспресс-тестов — это иммунохроматографический анализ. Основан он на взаимодействии антигена и антитела: если в образце есть искомое вещество, происходит реакция, проявляющаяся как цветная полоска или иной визуальный маркер.
Почему они так популярны?
Во-первых, это быстрота диагностики. Результаты доступны, как правило, в течение нескольких минут, что крайне важно для быстрого принятия решений в выборе тактики дальнейшего обследования и лечения.
Во-вторых, простота исследования — большинство экспресс-тестов не требуют дополнительного оборудования или специальных навыков. И в-третьих, доступность: почти все тесты можно приобрести в ближайшей аптеке, а стоимость их часто ниже лабораторных аналогов.
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13 домашних экспресс-тестов
1. Тест на беременность
Классика жанра: мочевой тест на наличие хорионического гонадотропина (ХГЧ), гормона, который начинает вырабатываться после имплантации эмбриона. Бывает в виде полоски, струйного, планшетного и цифрового вариантов.
2. Тест на овуляцию
Определяет пик лютеинизирующего гормона (ЛГ) — показатель того, что овуляция произойдет в ближайшие 12–36 часов. Используется женщинами при планировании беременности.
3. Кольпо-тест
Индикаторные полоски для оценки уровня pH влагалища. Это особенно важно при хронических воспалениях и рецидивирующей молочнице.
4. Тест на подтекание околоплодных вод
Полезен на поздних сроках беременности при подозрении на начавшиеся роды или нарушение целостности плодного пузыряТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
5. Тест на молочницу
Определяет наличие антигена грибов рода Candida. Удобен для предварительной диагностики при изменении характера выделений.
6. Тест на COVID-19 и грипп
Простой и полезный способ исключить вирусную инфекцию. Особенно в период сезонных эпидемий.
7. Стрепто-тест
Используется при боли в горле для дифференциации вирусной и бактериальной ангины. Определяет наличие бета-гемолитического стрептококка группы А.
8. Тест на ВИЧ, гепатит B и C
Капля крови из пальца наносится на тест-кассету. Визуальный результат можно получить уже через 15–20 минут.
9. Глюкометр и тест-полоски
Для пациентов с диабетом — это ежедневная необходимость. Для остальных — способ проверить уровень глюкозы при жалобах на жажду, слабость, головокружение.
10. Тест на кетоны в моче
Используется при подозрении на кетоацидоз или при соблюдении кетодиеты. Помогает отследить, не ушел ли организм в критическое состояние.
11. Тест на тропонин
Ранняя диагностика инфаркта миокарда возможна при использовании этого теста, особенно при болях в груди и слабости. Однако он чувствителен только в первые часы после развития инфаркта.
12. Тест на скрытую кровь в кале
Помогает выявить скрытое кровотечение в ЖКТ, что может быть признаком полипов, воспалений или даже опухолейТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
13. Тест на белок в моче
Используется для оценки функции почек. Повышенный уровень белка может свидетельствовать о гломерулонефрите, диабетической нефропатии и других заболеваниях.
Важно понимать, что результаты экспресс-тестов требуют интерпретации и, в случае отклонения от нормы, обращения к врачу. Это не инструмент для постановки диагноза, а повод задуматься и пройти полноценное обследование.
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