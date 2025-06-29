Девушка с запущенным раком рассказала о симптомах болезни

В прошлом году 22-летняя жительница Сиднея Шарлотта Л. начала испытывать боли в животе и спазмы. Это она объяснила "женскими проблемами" и неправильным питанием в последнее время. Но девушка терпела месяцами: спазмы стали более интенсивными, а боль в районе живота усиливалась.

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Когда подруга, наконец, убедила Шарлотту обратиться к гастроэнтерологу, врачи нашли у пациентки рак кишечника третьей стадии с распространением на близлежащие лимфатические узлы.

После этого последовали операция и восемь курсов химиотерапии. Предварительно, лечение оказалось успешным.

Сейчас девушка призывает подписчиков не игнорировать первые сигналы рака, который в последние годы все чаще поражает молодых людей в возрасте до 50 лет.

"Колоноскопия это ничто по сравнению с тем, через что приходится пройти людям, которые вовремя не обследовались и предпочли скрывать недомогание", - отметила австралийка.

По оценкам медиков, более половины (54%) случаев развития рака кишечника можно предотвратить.