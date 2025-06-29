Девушка с запущенным раком рассказала о симптомах болезни

Девушка с раком поздней стадии назвала симптом, о котором боялась рассказать
В прошлом году 22-летняя жительница Сиднея Шарлотта Л. начала испытывать боли в животе и спазмы. Это она объяснила "женскими проблемами" и неправильным питанием в последнее время. Но девушка терпела месяцами: спазмы стали более интенсивными, а боль в районе живота усиливалась.
Когда подруга, наконец, убедила Шарлотту обратиться к гастроэнтерологу, врачи нашли у пациентки рак кишечника третьей стадии с распространением на близлежащие лимфатические узлы.
После этого последовали операция и восемь курсов химиотерапии. Предварительно, лечение оказалось успешным.
Сейчас девушка призывает подписчиков не игнорировать первые сигналы рака, который в последние годы все чаще поражает молодых людей в возрасте до 50 лет.
"Колоноскопия это ничто по сравнению с тем, через что приходится пройти людям, которые вовремя не обследовались и предпочли скрывать недомогание", - отметила австралийка.
По оценкам медиков, более половины (54%) случаев развития рака кишечника можно предотвратить.
"Думаю, поскольку внешне я выглядела нормально, то и симптомы - изнурительные боли и спазмы - какое-то время продолжала игнорировать. Боялась об этом рассказать. Со временем у меня не только невыносимо болел живот, я также выглядела опухшей, чувствовала, что набираю вес. Гастроэнтеролог сначала пытался меня успокоить, говоря, что это не рак кишечника, что я слишком молода. Однако после колоноскопии я стала самым молодым пациентом, которому врачи австралийской больницы когда-либо сообщали о раке", - рассказала Шарлотта Л. Daily Mail.