Исследование показало, как много россиян испытывают проблемы со сном

Почти половина россиян недосыпает, испытывает трудности с засыпанием и просыпается ночью. Это показали исследования, посвященные проблемам сна, в которых приняли участие жители российских городов с населением более 500 тыс. человек (результаты есть в распоряжении "РГ"). Главной причиной бессонницы участники опроса назвали стресс, при этом за помощью к врачу обращались менее 10%.

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В последние годы проведено много исследований, подтвердивших, что качественный сон - один из важнейших факторов сохранения здоровья: полноценный ночной отдых помогает сохранять здоровыми сосуды и защищает мозг от преждевременного старения. Однако россияне явно недосыпают: средняя продолжительность сна среди участников исследования составляет 6 часов 38 минут, что ниже рекомендуемой врачами нормы - 7-8 часов. С возрастом сон становится короче: респонденты старше 40 лет спят в среднем около 6,5 часа.

Участники опроса жаловались и на плохое засыпание, и частые пробуждения ночью. Почти половина респондентов (42%) сообщила, что им требуется больше получаса, чтобы заснуть, а 51% просыпается ночью минимум дважды, после чего 46% опрошенных вновь тратит более 30 минут на повторное засыпание. Тем не менее, большинство участников оценили качество своего сна как удовлетворительное - шесть баллов из десяти.

По результатам опроса, 46% респондентов считают стресс основной причиной бессонницы, 18% связывают с переутомлением конкретного дня, 12% россиян во время сна мешает шум, 11% - болезнь, еще 7% отметили вредные привычки в качестве причины низкого качества сна.

При этом только 8% россиян, которые в последние 6 месяцев испытывали проблемы со сном, обращались к врачу. Чаще всего россияне консультировались у терапевта, невролога или психиатра.

Наиболее популярными способами борьбы с бессонницей остаются натуральные средства, такие как травяные чаи и БАДы, которые использует каждый третий (34% участников). Рецептурные препараты применяют лишь 26% опрошенных, чаще всего при проблемах, связанных с повышенной двигательной активностью или головными болями во сне. При этом 20% аудитории принципиально избегают медикаментозных решений из-за страха побочных эффектов.