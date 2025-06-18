«Герофарм» предложила главную цель 2026 года

Ожирение должно быть признано социально значимым заболеванием на государственном уровне, а 2026 год необходимо признать годом национальной борьбы с ожирением. Такое предложение представил на сессии "Лишний вес - эпидемия наших дней: как переломить негативный тренд" в рамках ПМЭФ гендиректор "Герофарм" Петр Родионов.

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«Предлагаю сделать год по борьбе с ожирением или год контроля веса, чтобы это стало национальной идеей», — сказал Родионов.

Он подчеркнул, что отдельно принятые шаги не решат проблему.

«Ожирение - это не эстетическая проблема, а опасное хроническое заболевание .Сегодня реализуется много различных мер, однако нет единой, скоординированной, межведомственной стратегии, которая бы объединила государство, науку, бизнес, образование и медиа», — подчеркнул Родионов.

В качестве примера, где уже инициируют масштабную кампанию по борьбе с ожирением, он привел Турцию и Китай.

«Главная задача - изменить общественное восприятие. Без системной стратегии этого не добиться», — заверил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.