«Герофарм» предложила главную цель 2026 года

"Герофарм" предложила объявить год борьбы с ожирением
Ожирение должно быть признано социально значимым заболеванием на государственном уровне, а 2026 год необходимо признать годом национальной борьбы с ожирением. Такое предложение представил на сессии "Лишний вес - эпидемия наших дней: как переломить негативный тренд" в рамках ПМЭФ гендиректор "Герофарм" Петр Родионов.
«Предлагаю сделать год по борьбе с ожирением или год контроля веса, чтобы это стало национальной идеей», — сказал Родионов.
Он подчеркнул, что отдельно принятые шаги не решат проблему.
«Ожирение - это не эстетическая проблема, а опасное хроническое заболевание .Сегодня реализуется много различных мер, однако нет единой, скоординированной, межведомственной стратегии, которая бы объединила государство, науку, бизнес, образование и медиа», — подчеркнул Родионов.
В качестве примера, где уже инициируют масштабную кампанию по борьбе с ожирением, он привел Турцию и Китай.
«Главная задача - изменить общественное восприятие. Без системной стратегии этого не добиться», — заверил он.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".
В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.