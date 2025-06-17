Врач объяснил младенческую смертность от кори

Смертность детей до 2-х лет от кори связана, в частности, с графиком вакцинации в РФ, который был нарушен из-за перегруженности системы здравоохранения после ковида, заявил в пресс-центре НСН Владимир Болибок.

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Согласно статистике, многие погибшие от кори дети были возрастом менее 2-х лет, так как в России вакцинация от кори предусмотрена только с двухлетнего возраста, а матери детей также не были в свое время привиты и не передали свой иммунитет ребенку. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Складывается ситуация, когда из-за последствий ковида и перегруженности системы здравоохранения выпала плановая работа по вакцинации от кори, и у нас появился большой контингент непривитых детей. Если смотреть на опубликованные данные, то те дети, которые погибли от кори до года, были не привиты, так как прививки от кори у нас начинаются с 2-х лет. Это говорит о том, что и матери этих детей не передали свой иммунитет ребенку, так как они сами были не привиты и не болели. Складывается ситуация, когда и дети, и поколение их матерей не сталкивались с корью, а вирус на них напал и вызвал такие нехорошие последствия. Сейчас, я думаю, Санэпиднадзор и Минздрав потянутся, проведут соответствующую работу и непривитых детей станет меньше», — рассказал он.

Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила НСН, что к вспышкам кори в России приводит рост числа антипрививочников и приезжие из стран, где вакцинация не проводится.