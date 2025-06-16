В Монголии продолжают массово болеть корью

Число подтвержденных случаев кори выросло в Монголии с 6 836 до 7 717 за 4 дня. Об этом сообщил национальный центр инфекционных заболеваний.

"Закрытие на каникулы школ, где наиболее часто заражались корью, не повлияло на снижение заболеваемости. Если корь была подтверждена 12 июня у 6 836 граждан, то по состоянию на 16 июня число зараженных выросло до 7 717. Под наблюдением медиков находятся 63 052 человек, активно контактировавших с больными", - привело данные медицинское ведомство.

Оно напомнило, что к середине июня в стране зарегистрированы пять летальных исходов от кори. Ранее ведомство сообщило о том, что не в состоянии справиться с наплывом граждан, которые выстраиваются в очередь со своими детьми в ожидании экстренной помощи.

Первые зараженные корью граждане прибыли в Улан-Батор зарубежными авиарейсами в конце февраля 2025 года. В последний раз в стране вспышка этой болезни среди детей была зафиксирована в марте 2019 года, хотя Всемирная организация здравоохранения в 2016 году признала Монголию страной, ликвидировавшей корь.