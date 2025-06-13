В Новосибирске врачи достали клеща из уха двухлетней девочки

Новосибирские врачи помогли маленькой пациентке, которой в ухо залез клещ.

Родители привезли к врачам двухлетнюю девочку с высокой температурой, она постоянно плакала. При первичном обследовании специалисты выявили, что источником недомогания является клещ, забравшееся в ушной проход. Врачи удалили насекомое, которое, как выяснилось, пробыло в ухе ребенка около двух суток.

Пациентке назначили необходимое лечение, а извлеченного клеща направили на обследование, чтобы исключить возможность заражения вирусом энцефалита. Девочку отпустили домой под наблюдение врачей, пишет Сиб.фм.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала сезона более 266 тысяч человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Больше всего таких случаев зарегистрировано в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Челябинской и Томской областях, в Пермском крае и Удмуртии. В ведомстве отметили, что в 2025 году от клещевого энцефалита вакцинировались более трех миллионов человек.