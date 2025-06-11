В Воронеже открыли радиотерапевтический корпус онкодиспансера

Новое здание стационара на 120 мест на улице Электросигнальной, 13/2 торжественно ввели в строй 10 июня в преддверии Дня медработника. За открытием по видеосвязи следил президент страны Владимир Путин, которого ознакомили с основными достижениями в развитии онкологической службы в Воронежской области.

Главврач диспансера, главный онколог региона Иван Мошуров сообщил, что в Воронежской области на профильном учете состоит более 77 тысяч пациентов. С появлением нового корпуса все больничные отделения и дневной радиотерапевтический стационар объединены в единый комплекс. Таким образом, пациенты смогут в родном регионе проходить все этапы борьбы с раком - от его выявления до удаления опухолей. Современное оборудование для диагностики и лечения позволитохватитьтолько методами радиотерапииболее пяти тысяч человек в год.

Воронежский губернатор Александр Гусев отметил важную роль федерального правительства и минздрава РФ в поддержке регионального здравоохранения и улучшении его материально-технической базы. Он подчеркнул, что почти две трети медицинских аппаратов, которые используют в радиотерапевтическом корпусе в столице Черноземья, - отечественного производства. За те полгода, что объект действует в техническом режиме, претензий к качеству оборудования не возникало.

За последние шесть лет в Воронежской области сдали целый ряд объектов для онкологической службы. Они были построены с привлечением средств из госбюджета по различным программам. Среди них -специализированная поликлиника на 700 посещений в смену, отделение радионуклидной диагностики, корпус дневного радиотерапевтического стационара, корпус для онкогематологического отделения при областной детской клинической больнице № 1, хирургический корпус онкодиспансера.

Создана трехуровневая модель оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями: областной научно-клинический онкологический центр, в состав которого входит теперь и новый корпус, семь амбулаторных центров и 45 первичных кабинетов в разных частях региона, - добавил Александр Гусев.

Усиление онкослужбы в рамках нацпроекта "Здравоохранение", по мнению губернатора, помогло снизить смертность от онкологии на 3,7 процента. Работа в этом направлении продолжится по федеральному приоритетному проекту "Продолжительная и активная жизнь". До 2027 года в Воронеже планируют построить и сдать корпус для отделения радионуклидной терапии. Также предстоит укрепление первичного звена - ведь обнаружить злокачественное новообразование вовремя можно только при условии хорошей оснащенности (технической и кадровой) поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.