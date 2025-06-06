Онколог опроверг главные мифы о раке

Онколог, кандидат медицинских наук и медицинский консультант Фонда Хабенского Максим Котов опроверг несколько распространенных заблуждений о причинах возникновения рака. Главные мифы о раке он развеял в разговоре с «Лентой.ру».

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«Существует миф, что мобильные телефоны, компьютер и гаджеты вызывают опухоль мозга, использование дезодоранта приводит к раку молочной железы, а микроволновые печи — рак пищеварительной системы. Однако многочисленные научные исследования не подтвердили эту взаимосвязь», — заверил врач.

Другим мифом врач назвал представление о том, что онкологические заболевания могут быть связаны с длительным эмоциональным перенапряжением. Котов подчеркнул, что напрямую стресс не вызывает рак, однако в хронической форме он может косвенно влиять на иммунную систему, которая в том числе ответственна за уничтожение опухолевых клеток.

Нет никаких убедительных научных доказательств того, что онкологические заболевания могут развиться из-за употребления генетически модифицированных продуктов (ГМО), добавил врач. Не повышает риск рака, по его словам, и употребление сахара.

«Многие люди ошибочно думают, будто сахар кормит опухолевые клетки. Однако все клетки используют глюкозу для получения энергии — как опухолевые, так и нормальные. Отказ от сахара приведет лишь к тому, что в организме глюкоза будет синтезироваться из жиров или белков. С другой стороны, здоровые клетки без глюкозы тоже пострадают», — Максим Котов, онколог, кандидат медицинских наук.

В то же время Котов отметил, что избыточное потребление сахара может привести к ожирению, которое является фактором риска для большого количества опухолей.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала о профилактике рака кожи. По ее словам, любителям солярия стоит отказаться от походов туда.