В 2013 году случаев заражения ВИЧ в России было выявлено на 9,9% меньше, чем годом ранее. При этом также отмечено снижение средних многолетних значений.

В России снижается число новых случаев заражения ВИЧ. Так, в 2024 году пораженность ВИЧ достигла 831,44 на 100 тысяч, что на 31,4% ниже средних многолетних значений.

Годом ранее было отмечено снижение на 9,9% числа новых случаев ВИЧ. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

В то же время высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 25 регионах страны, лидерами которых стали Иркутская область, Чукотский автономный округ, Красноярский край, Самарская область и Алтайский край.

Наибольший показатель среди ВИЧ-инфицированных в 2024 году составили мужчины – 62,3%. 80,9% заражений связаны с гетеросексуальными контактами.

Еще 54,6 % больны ВИЧ заразились при употреблении наркотиков, из которых 14% – при внутривенном.

Ранее в Швеции протестировали новую вакцину от ВИЧ. Также вирусолог Павел Волчков заявил, что представленный недавно американской компанией Gilead Sciences препарат «Ленакапавир», который дает 100% защиту от ВИЧ, не приведет к искоренению СПИДа.