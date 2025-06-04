Доктор Мясников рассказал об эксперименте, во время которого едва не умер

Врач Мясников рассказал об эксперименте, во время которого едва не умер
Врач Александр Мясников рассказал, что пережил маленькую смерть во время эксперимента с Сергеем Агапкиным в эфире юбилейного выпуска программы «О самом главном».
Вспомнив, как во время первого совместного эфира Агапкин встал на его живот в ботинках и долго стоял, Мясников предложил повторить опыт.
Соведущий, вес которого составляет 95 килограммов, согласился. Агапкин не просто стоял на животе, но и немного потоптался.
Но в какой-то момент Мясников почувствовал, что ему стало плохо.
«Он встал туда, где кончается грудь. Я чувствую, раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — пояснил Мясников.
После случившего Мясников пересмотрел выпуск программы и заметил, что обмяк, когда коллега встал ему на живот.
Ранее Мясников решил поделиться с аудиторией тем, что его по-настоящему отталкивает во внешности людей.