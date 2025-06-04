Доктор Мясников рассказал об эксперименте, во время которого едва не умер

Врач Александр Мясников рассказал, что пережил маленькую смерть во время эксперимента с Сергеем Агапкиным в эфире юбилейного выпуска программы «О самом главном».

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Вспомнив, как во время первого совместного эфира Агапкин встал на его живот в ботинках и долго стоял, Мясников предложил повторить опыт.

Соведущий, вес которого составляет 95 килограммов, согласился. Агапкин не просто стоял на животе, но и немного потоптался.

Но в какой-то момент Мясников почувствовал, что ему стало плохо.

«Он встал туда, где кончается грудь. Я чувствую, раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — пояснил Мясников.

После случившего Мясников пересмотрел выпуск программы и заметил, что обмяк, когда коллега встал ему на живот.

Ранее Мясников решил поделиться с аудиторией тем, что его по-настоящему отталкивает во внешности людей.