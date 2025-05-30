Врач рассказал, какие прыщи указывают на рак

Дерматолог Дэниел Сугай назвал указывающие на онкологию прыщи. Материал приводит New York Post (NYP).

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Врач рассказал, что людям с прыщами, которые не проходят в течение месяца, следует обратиться за консультацией к специалисту. Кроме того, настораживать должны участки кожи, которые часто кровоточат.

«Если у вас есть пятно, которое не заживает или постоянно кровит даже во время умывания, обязательно сходите к дерматологу», — заявил он.

По словам медика, упомянутые симптомы могут быть признаками рака кожи — базальноклеточной карциномы. Сугай объяснил, что важно регулярно обследоваться у докторов, поскольку при таком типе рака прогноз лечения чаще благоприятный: большинство новообразований вовремя обнаруживаются, а после удаления не рецидивируют.

Ранее в мае в популярной косметике обнаружили вызывающий рак компонент.