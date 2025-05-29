Открыт первый современный Центр быстрой хирургии для детей

Каждая третья операция, которую сейчас делают в детской Морозовской городской клинической больнице, относится к так называемой быстрой хирургии. Это значит, что ребенка прооперировали, понаблюдали за его самочувствием и в тот же день он вместе с родителями отправится домой. На самом деле большинству детей требуется даже меньше времени - часов восемь в среднем. Теперь для таких современных методов лечения в старейшей больнице Москвы появились условия, которым могут позавидовать новейшие клиники. И это при том, что стационар кратковременного пребывания здесь разместился в корпусе, построенном больше 100 лет назад, а точнее, в 1902 году. У отреставрированного здания, можно сказать, второе рождение. Поздравить коллектив с его открытием приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

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"В Московском здравоохранении детская медицина всегда была и остается приоритетом. За последние годы мы построили 150 зданий новых современных детских поликлиник, больниц и перинатальных центров. А здесь, в легендарной Морозовской больнице, сегодня запускаем Центр быстрой хирургии, где дети будут находиться меньше суток и за это время высококвалифицированные врачи окажут им необходимую помощь".

Как рассказал корреспонденту "РГ" главный врач клиники Валерий Горев, необходимость таких стационаров - требование времени:

"Москва - динамичный город и родители наших пациентов - это активная часть населения столицы. Они погружены в работу и мы делаем все для того, чтобы оказать помощь их детям в один день. Им это удобно, а главное, снижает стресс малышам, которым дома всегда лучше".

В реконструированном здании все для этого предусмотрено. Первый этаж - администратор, регистратура, которая работает без единой бумажки - пациента с момента поступления и до выписки сопровождает вся информация в цифровом виде. Второй этаж - палаты - на двух, максимум, трех пациентов, третий этаж - оперблок и палаты пробуждения. Маленький пациент уходит в операционную с мамой, а когда просыпается после наркоза - мама снова рядом. Оборудование - суперсовременное.

"Наша операционная рентгензащищенная, - рассказал "РГ" замглавного врача по хирургии Михаил Корешков. - Оборудована артероскопической стойкой, которая позволяет выполнять операции на костномышечной системе с минимальными травмами для пациента через маленькие проколы, а не большой разрез. Сюда, например, попадают дети с переломами, которым установили металлофиксаторы. После их удаления здесь они быстро встанут на путь выздоровления".

Палата пробуждения - рядом. Ее демонстрирует заведующий стационаром Георгий Поддубный:

"Сюда прооперированый попадает, чтобы за ним какое-то время понаблюдали. Поэтому кровати оборудованы мониторами для контроля за витальными функциями, а так же консолями с кислородом. При необходимости сюда могут пригласить лечащего врача или анестезиолога. Все хорошо? Пациента транспортируют еще на какое-то время (в зависимости от состояния) в обычную палату".

Еще одна новость, которой поделился Сергей Собянин в канун Дня защиты детей, это запуск в Москве нового стандарта лечения и непрерывного наблюдения за детьми с серьёзными патологиями. В трёх детских больницах открываются сразу шесть специализированных центров лечения для детей, страдающих хроническими заболеваниями. В Морозовской больнице заработают центр кардиохирургии для детей с врождёнными и приобретёнными пороками сердца и нарушениями сердечного ритма, а так же центр лечения воспалительных заболеваний кишечника и печени. В детской клинической больнице им. З.А. Башляевой - центр лечения кардиологических заболеваний (лёгочная гипертензия, кардиомиопатии, семейные формы гиперхолистеринемии, гиперлипидемии и гиперхиломикронемии) и центр лечения целиакии (аутоиммунное заболевание с преимущественной локализацией в тонком кишечнике). В больнице им. Н.Ф. Филатова - центр кардиохирургии (врождённые и приобретённые пороки сердца), центр лечения заболеваний гепатобилиарной системы и синдрома "короткой кишки". Поликлиники будут направлять маленьких пациентов в эти центры с предварительным диагнозом для его окончательной постановки, а так же для диспансерного наблюдения и при необходимости - госпитализации.