Какие есть способы вызвать врача на дом

Когда внезапно накрывает болезнь, поднимается температура и сил уже ни на что нет, бывает очень сложно разобраться, куда обращаться, кому звонить и как вызвать врача на дом. Телефон скорой помощи обычно знают все, но скорая ориентирована только на самые тяжелые случаи, угрожающие жизни и предполагающие госпитализацию. А как быть, если у вас или ребенка просто слабость и сопли или, например, вы обнаружили странную сыпь? Разобрались, как вызвать врача на дом, нужно ли для этого прикрепление к местной поликлинике и как понять, в каких случаях можно обойтись вызовом врача на дом, а когда требуется немедленная помощь скорой.

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Есть несколько способов получить медицинскую помощь при болезни: сходить к дежурному врачу в ближайшую поликлинику, вызвать врача на дом, позвонить в скорую или неотложную помощь. Для первых двух способов нужен полис ОМС, для вызова скорой помощи полис ОМС не нужен.

Визит к дежурному врачу

Этот способ может быть удобен, если болезнь настигла вас во второй половине дня и при этом вы в состоянии дойти сами до поликлиники. Заявки на вызовы на дом обычно собираются до 14:00, если вы позвоните позже, то врач, скорее всего, сможет прийти только на следующий день. В некоторых случаях ждать может быть рискованно, поэтому лучше самостоятельно посетить дежурного врача — так вы гарантированно попадете на прием в нужный день.

Вызов врача на дом

Заявки на вызов врача на дом для взрослых принимаются в рабочие часы поликлиники (обычно с понедельника по пятницу, с 08:00 до 19:00, в субботу — с 09:00 до 17:30, в воскресенье — с 09:00 до 15:30; для детей — с понедельника по пятницу, с 08:00 до 14:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:00). На практике звонить лучше с самого утра (после 14 часов заявку можно будет оформить только на завтра). Точное время визита врача вам никто не скажет — нужно быть дома в течение всего дня и быть готовым открыть дверь. Врач выслушает жалобы, проведет осмотр и назначит лекарства, при необходимости даст направления к профильным врачам или на анализы.

Вызов скорой или неотложной помощи

Этот способ получения помощи доступен круглосуточно. В этом случае врачи не дают рекомендацию по лечению и не открывают направления — оказывается только самая необходимая помощь (например, могут сделать обезболивающий укол или перевязать рану). При вызове скорой больному предлагают госпитализацию: бесплатно довезут до больницы, а там уже врачи будут разбираться, нужно ли больному оставаться или можно ехать домой. Стоит учитывать, что оформление в больнице — процесс не быстрый, и иногда там можно просидеть два — четыре часа в ожидании своей очереди.

«В России существует два вида медицинского страхования: обязательное и добровольное. Полис ОМС может получить каждый российский гражданин, а также иностранцы, которые постоянно или временно проживают в стране. Такое страхование покрывает консультации у профильных специалистов, скорую медицинскую помощь, часть высокотехнологичной помощи. Основная часть услуг предоставляется бесплатно, однако какие-то специфические виды могут быть платными. Участие в программах добровольного медицинского страхования является необязательным и платным. В его рамках можно получить более широкий набор услуг, как правило, более высокого качества. Однако в покрытии ДМС также имеются исключения, например, наблюдение за хроническими заболеваниями, что в ОМС, напротив, входит», — напоминает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Когда можно вызвать врача из поликлиники

Вызвать врача на дом можно, если у вас (или того, для кого вы вызываете врача):

температура выше 38 °С и слабость;

тошнота, рвота и жидкий стул;

ОРВИ и грипп в сезон простуд;

кожные высыпания;

острая боль;

повышение артериального давления с ухудшением самочувствия (головная боль, тошнота, рвота);

обострение хронических болезней;

детям до трех лет — при любом ухудшении самочувствия.

Для вызова врача нужен полис ОМС. Прикрепление к поликлинике по месту жительства необязательно, но обращаться за помощью нужно в ту поликлинику, которая относится к вашему адресу.

Как вызвать врача через mos.ru

На Мос.ру в каталоге услуг есть услуга «Вызов врача на дом». Но получить ее через сайт нельзя: при выборе этой услуги система предлагает обратиться в ведомство лично или позвонить по телефону. Но сайт Мос.ру позволяет записаться онлайн к дежурному врачу или врачу-терапевту, а также к некоторым другим профильным врачам (офтальмологу, хирургу, отоларингологу).

Как оформить вызов через «Госуслуги»

Для того чтобы вызвать врача на дом через «Госуслуги», необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

После входа в личный кабинет необходимо перейти в раздел «Здоровье», затем выбрать услугу «Вызов врача на дом», выбрать регион, в котором вызываете врача, и добавить данные того, кому вызываете (варианты «себе», «ребенку», «другому человеку»). Если вызываете себе или ребенку, то система автоматически добавит ваши данные, если другому человеку, нужно будет вписать Ф. И. О., дату рождения, номер полиса.

После этого необходимо указать адрес, на который вы хотите вызвать врача. При необходимости можно добавить дополнительные сведения для врача: подъезд, код домофона, этаж, любую другую информацию.

Затем нужно описать симптомы — в свободной форме до 200 знаков.

Записаться с помощью «Госуслуг» можно только в том случае, если адрес вашего фактического проживания относится к той поликлинике, к которой вы прикреплены.

Как вызвать врача по телефону поликлиники

Этот способ подходит для тех, у кого место проживания или пребывания не относится к той поликлинике, к которой вы прикреплены. Например, если вы заболели, когда приехали в гости в другой город. Врач приедет на тот адрес, который вам нужен, даже если вы обычно ходите в другую поликлинику.

Сначала нужно узнать, к какой поликлинике относится адрес, на который вы хотите вызвать врача, затем погуглить телефонный номер этой поликлиники. Звонить по телефону лучше с 8 до 14 часов: заявки, оформленные позже, могут перенестись на следующий день. По телефону нужно продиктовать все те же данные, которые требуются при онлайн-заявке на «Госуслугах»: Ф. И. О., дату рождения, номер полиса, симптомы, ваш телефон, адрес и любые дополнительные сведения, которые могут понадобиться врачу (код домофона, этаж, наличие шлагбаумов и др.).

Как вызвать врача через кол-центр 122

Если вам сложно узнать прямой телефон поликлиники, можно позвонить на единый номер 122. Звонок по этому номеру бесплатный, записаться можно через голосового помощника. Бот запросит у вас следующую информацию: Ф. И. О., дата рождения, номер полиса ОМС, телефон, есть ли беременность, есть ли температура, какие симптомы болезни, когда почувствовали признаки недомогания, нужен ли вам больничный лист, контактировали ли с больными Covid-19, сдавали ли тест на ковид, адрес.

Важно говорить четко и внятно, чтобы бот все понял верно. Если возникнут какие-то сложности, можно попросить перевести звонок на оператора, но в этом случае возможно долгое ожидание: в период простуд и ОРВИ на телефоне можно провисеть больше часа.

Если вы все сделали верно, после звонка придет СМС с подтверждением записи, где будут указаны дата и время прихода врача.

Сроки приезда врача на дом

Если вы позвонили или оставили онлайн-заявку до 14 часов, то врач должен прийти в течение дня (обычно до 20:00 в будни, до 18:00 по субботам и до 16:00 по воскресеньям). В некоторых учреждениях заявки принимаются до 16 часов. Если вы решили вызвать врача позже, то ваша заявка перенесется на следующий день.

Если помощь необходима быстрее, можно самостоятельно дойти до дежурного врача в поликлинике и попасть на прием по живой очереди. Для тяжелых случаев необходимо вызвать скорую помощь.

Что делать, если врач не пришел

Бывают случаи, когда врачи просят пациентов самим прийти в поликлинику и объясняют это большой загрузкой. Во время сезона ОРВИ и простуд на врачей и правда ложится огромная нагрузка и не у всех поликлиник есть необходимый штат, позволяющий обойти всех пациентов на дому.

По закону прием врача должен быть выполнен в течение 24 часов с момента вызова, но по факту это требование не везде выполняется, и дело здесь не столько в лени медработников, сколько в нехватке ресурсов и невозможности обойти всех желающих.

При неявке врача на дом можно предпринять следующие действия:

Позвонить в поликлинику и уточнить, почему врач не пришел.

Позвонить по телефону горячей линии страховой медицинской организации, которая выдала полис ОМС (ее телефон можно найти на самом полисе или в интернете).

Позвонить на горячую линию Минздрава России 8-800-550-99-03. Телефон работает круглосуточно, нужно будет описать вашу ситуацию и назвать фамилию врача.

Написать жалобу в поликлинику на имя главного врача или в Минздрав. Жалоба заполняется в свободной форме, нужно четко описать проблему (указать время вашего обращения, фамилию врача, который не пришел на прием, количество ваших звонков в поликлинику и др.) и обязательно добавить свой телефон для связи.

Когда вызывать скорую или неотложную помощь

Скорую и неотложную помощь нужно вызывать, если есть угроза жизни или необходима срочная госпитализация. Сюда относятся тяжелые травмы, кровотечения, роды, инсульт, инфаркт, тяжелые инфекционные заболевания. Скорая помощь обычно приезжает в течение 20 минут.

Неотложную помощь нужно вызвать, если нет опасности для жизни, но есть угроза здоровью. Например, при высокой температуре (+40 и выше), боли в груди при кашле или движении, сильной головной боли на фоне мигрени, изменении артериального давления. Неотложная помощь обычно приезжает в течение двух часов.

Номера телефонов для вызова скорой и неотложной помощи одинаковые: 03, 103, 112.